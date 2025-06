Pfizer: un dossier déposé aux USA dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies américaine Arvinas a annoncé vendredi avoir soumis, auprès de la FDA américaine, une demande d'autorisation de mise sur le marché concernant le vepdegestrant, un traitement du cancer du sein développé avec le géant pharmaceutique Pfizer .



Le vepdegestrant, destiné aux patientes ayant déjà reçu une thérapie endocrinienne, est un médicament expérimental administré par voie orale, appartenant à la classe des PROTACs ('PROteolysis TArgeting Chimeras'), conçu pour cibler et dégrader sélectivement les récepteurs aux oestrogènes.



Le produit candidat a obtenu la désignation de procédure accélérée ('fast track') de la FDA en tant que monothérapie.



Arvinas et Pfizer développement le vepdegestrant ensemble depuis la signature d'un accord de collaboration conclu en juillet 2021.



Dans le cadre du partenariat, les deux entreprises sont appelées à partager les coûts de développement, les dépenses de commercialisation mais aussi les bénéfices générés par le produit à l'échelle mondiale.





Valeurs associées PFIZER 23,515 USD NYSE +1,75%