Pfizer se sépare de ViiV Healthcare pour 1,9 milliard de dollars et Shionogi double sa participation

Le britannique GSK GSK.L et le japonais Shionogi 4507.T ont annoncé mardi que Pfizer PFE.N allait se retirer de ViiV Healthcare, leur spécialiste du VIH, dans le cadre d'un accord qui rapporte 1,9 milliard de dollars au fabricant américain de médicaments et qui fait plus que doubler la participation de Shionogi dans l'entreprise.

Shionogi paiera 2,13 milliards de dollars pour des actions nouvellement émises qui porteront sa participation dans ViiV Healthcare de 10 % à 21,7 %, tandis que GSK conservera sa participation majoritaire de 78,3 % dans la société mondiale de lutte contre le VIH.

En décembre, Pfizer avait prévenu que les prochaines années seraient mouvementées, à partir de 2026, en raison de la baisse des ventes de son vaccin et de son traitement COVID, des réductions de prix promises au gouvernement américain et de l'expiration de brevets sur des médicaments clés. L'entreprise ne prévoit pas de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires avant 2029.

David Redfern, président de ViiV Healthcare, a déclaré que l'accord simplifiait la structure de l'actionnariat et permettait à l'entreprise de poursuivre sa collaboration avec Shionogi pour faire progresser les traitements injectables à longue durée d'action et les médicaments de prévention du VIH.

Pfizer recevra 1,88 milliard de dollars pour sa participation de 11,7 %, et GSK recevra un dividende spécial de 250 millions de dollars, car ViiV annulera les actions du fabricant américain de médicaments.

GSK a créé ViiV Healthcare avec Pfizer PFE.N en 2009, et Shionogi est devenu actionnaire en 2012.

Shionogi continuera à disposer d'un siège au conseil d'administration de ViiV Healthcare, et sera représenté par John Keller, qui est directeur de ViiV Healthcare depuis 2012, ont indiqué GSK et Shionogi dans un communiqué commun.

La transaction est soumise à des autorisations réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, ont indiqué les entreprises.