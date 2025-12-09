Pfizer s'associe à la société chinoise YaoPharma pour un médicament contre la perte de poids ; les actions sont en hausse

9 décembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Pfizer PFE.N augmentent de 1,5 % à 26,15 $ avant la mise sur le marché

** Pfizer déclare avoir conclu un accord de licence exclusif avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS, pour le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental de gestion du poids

** YaoPharma recevra un paiement initial de 150 millions de dollars et pourra recevoir des paiements d'étape jusqu'à 1,935 milliard de dollars, ainsi que des redevances progressives sur les ventes, en cas d'approbation

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre PFE a baissé de 2,8 % depuis le début de l'année