Pfizer: résultats positifs de phase 3 dans l'hémophilie

(CercleFinance.com) - Pfizer a fait état jeudi de résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase 3 sur Hympavzi, son traitement expérimental de l'hémophilie A ou B avec inhibiteurs.



Le groupe pharmaceutique américain indique que l'essai a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que ses objectifs secondaires clés, en démontrant la supériorité de l'administration hebdomadaire sous-cutanée du médicament par rapport à un traitement 'à la demande' visant à contrôler les saignements.



Les inhibiteurs - des anticorps neutralisant les thérapies de remplacement du facteur de coagulation - sont susceptible de se développer chez certaines personnes atteintes d'hémophilie, rendant inefficaces les traitements standards à base de facteur VIII (FVIII) ou facteur IX (FIX).



Selon Pfizer, Hympavzi pourrait représenter une option moins contraignante pour cette population de patients, souvent limitée par les options thérapeutiques disponibles.



Sur plus de 800.000 personnes atteintes d'hémophilie A ou B dans le monde, environ 20% des patients atteints d'hémophilie A et 3% de ceux atteints d'hémophilie B développent des inhibiteurs, ce qui les empêche de poursuivre les traitements conventionnels.





