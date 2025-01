Pfizer: résultats positifs dans le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Pfizer a dévoilé vendredi les résultats 'positifs' d'une étude de phase III portant sur l'utilisation de son projet d'anticorps monoclonal, le sasanlimab, dans le traitement du cancer de la vessie.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain précise que le critère d'analyse principal de l'essai, qui consistait en l'absence d'occurrence d'événements liés à la maladie, a été atteint.



L'étude portait sur l'association du sasanlimab et de bactéries BCG (bacille de Calmette-Guérin) dans le traitement des tumeurs de la vessie à haut risque n'infiltrant pas les muscles.



Selon Pfizer, ce type de cancer affecte chaque année quelque 100.000 personnes dans le monde.



Malgré ces données encourageantes, le titre se repliait de 0,2% vendredi matin, mais surperformait néanmoins Wall Street qui décrochait de plus de 1% suite à de solides chiffres de l'emploi écartant le scénario de baisses de taux marquées de la Fed.





Valeurs associées PFIZER 26,95 USD NYSE +0,34%