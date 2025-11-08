Pfizer remporte un appel d'offres de 10 milliards de dollars pour Metsera, alors que Novo Nordisk se retire

Les médicaments de Metsera devraient atteindre un chiffre d'affaires maximal de 5 milliards de dollars

L'appel d'offres s'est transformé en bataille juridique au cours de la semaine écoulée

La fusion devrait être finalisée après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera, le 13 novembre

Novo Nordisk déclare qu'il n'augmentera pas son offre pour Metsera

Le fabricant américain de médicaments Pfizer a PFE.N conclu un accord de 10 milliards de dollars pour Metsera, développeur de médicaments contre l'obésité MTSR.O , mettant fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique basé à New York et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Metsera a accepté une offre édulcorée de Pfizer vendredi en fin de journée, citant les risques antitrust américains liés à l'offre de Novo, qu'elle avait précédemment qualifiée de supérieure. Le géant danois des médicaments contre l'obésité a déclaré samedi qu'il se retirait de la course.

La victoire de l'offre permet à Pfizer d'accéder au marché lucratif des médicaments contre l'obésité, même si les traitements de Metsera n'arriveront pas sur le marché avant des années. C'est un coup dur pour Novo, qui tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly

LLY.N .

REBONDISSEMENTS DANS LA GUERRE D'ENCHÈRES DES BIOTECHNOLOGIES

Pfizer semblait avoir conclu l'accord en septembre avant que Novo n'intervienne la semaine dernière avec une offre non sollicitée , déclenchant ainsi une lutte pour un actif convoité sur le marché en pleine croissance de la perte de poids. Pfizer tente de s'imposer sur le marché de l'obésité afin de surmonter ses échecs passés dans le développement de médicaments amaigrissants.

Pfizer a accepté de payer 86,25 dollars par action en espèces, soit une prime de 3,69 % par rapport au cours de clôture de Metsera de vendredi, a indiqué Metsera dans un communiqué. L'offre comprend 65,60 dollars par action en numéraire et un droit à valeur contingente donnant droit à des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 20,65 dollars par action en numéraire.

Novo Nordisk a déclaré samedi qu'elle ne ferait pas d'offre plus élevée.

"À l'issue d'un processus concurrentiel et après mûre réflexion, Novo Nordisk n'augmentera pas son offre d'acquisition de Metsera", a déclaré le fabricant danois de médicaments dans un communiqué.

Novo a ajouté qu'il faisait progresser son propre pipeline d'options thérapeutiques pour l'obésité et qu'il "continuerait à évaluer les opportunités de développement commercial et d'acquisitions ... qui contribuent à la réalisation de ses objectifs stratégiques"

Une source proche de Novo a déclaré que sa dernière offre infructueuse correspondait à la "valeur maximale" de Metsera et que l'entreprise restait confiante dans son propre pipeline de médicaments contre l'obésité. L'accord n'a jamais été "do or die" pour Novo.

"Il s'agissait toujours d'une acquisition complémentaire pour Novo", a déclaré cette personne.

dES RISQUES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES INACCEPTABLES

L'escalade du jeu des fusions et acquisitions a fait bondir les actions de Metsera la semaine dernière. Entre la veille de l'offre de Novo et la clôture de vendredi, les actions de Metsera ont gagné près de 60 %, ce qui a porté leur valeur de marché à 8,75 milliards de dollars.

Pendant un certain temps, il a semblé que Novo avait l'avantage. Novo s'efforce de retrouver sa position de leader dans le domaine des médicaments contre l'obésité, qu'elle a perdue au profit d'Eli Lilly.

Dans son communiqué de vendredi, Metsera a déclaré que la proposition de Novo présentait "des risques juridiques et réglementaires inacceptables" par rapport à la fusion proposée avec Pfizer, citant un appel de la Federal Trade Commission américaine pour discuter des risques d'une transaction avec Novo. L'autorité de régulation a envoyé une lettre en début de semaine à Novo et à Metsera, indiquant que leur projet d'accord risquait d'enfreindre les lois antitrust américaines.

Novo a déclaré dans son communiqué qu'elle estimait que la structure de son offre était "conforme aux lois antitrust".

Dans une déclaration, Pfizer s'est félicité d'être parvenu à un accord révisé avec Metsera et espère conclure la fusion peu après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera, qui se tiendra le 13 novembre.

gUERRE D'ENCHÈRES POUR METSERA, FAÇON "GAME OF THRONES

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a déclaré que le prix de 10 milliards de dollars reposait sur des hypothèses optimistes concernant les performances futures de Metsera, et que Pfizer devrait tabler sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars d'ici à 2040, soit près du double des projections actuelles de Metsera. Elle a souligné le scepticisme croissant concernant la fixation des prix des GLP-1 à long terme , ce qui pourrait réduire les marges.

Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à ses actionnaires d'approuver l'offre modifiée de Pfizer. La société de biotechnologie perd actuellement de l'argent et les analystes s'attendent à des pertes supplémentaires tant que ses médicaments seront en cours de développement.

La guerre des enchères entre Pfizer et Novo a fait grimper le prix par rapport à l'offre de 7,3 milliards de dollars faite par Pfizer en septembre. John LaMattina, ancien responsable de la recherche et du développement chez Pfizer, a déclaré à Reuters que cette bataille rappelait le rachat hostile de Warner-Lambert par Pfizer en 2000 pour 90 milliards de dollars, dans le but de prendre le contrôle de Lipitor, un médicament anti-cholestérol.

"Bien qu'il s'agisse d'un accord plus modeste, Pfizer doit croire que le pipeline de Metsera est essentiel pour son avenir", a-t-il déclaré.

Les analystes et les investisseurs ont souligné la férocité inhabituelle de la lutte pour prendre le contrôle de Metsera, dont les traitements contre l'obésité à un stade précoce n'ont pas encore fait leurs preuves mais pourraient être essentiels sur un marché dont certains analystes estiment qu'il atteindra 150 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

"C'est un jeu du niveau de Game of Thrones", a déclaré Peter Kolchinsky, associé directeur de RA Capital, l'un des 20 principaux actionnaires de Metsera, avant que l'offre finale ne soit acceptée.

Selon David Risinger, analyste chez Leerink Partners, les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline, devraient atteindre un chiffre d'affaires maximal de 5 milliards de dollars.