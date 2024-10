Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: relèvement des fourchettes-cibles annuelles information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Pfizer fait part d'un relèvement de ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de l'année 2024, anticipant désormais un BPA ajusté de 2,75 à 2,95 dollars et des revenus de 61 à 64 milliards de dollars.



Sur son troisième trimestre 2024, le géant pharmaceutique a engrangé un BPA ajusté de 1,06 dollar, contre -0,17 dollar un an auparavant, pour des revenus en hausse de 31% à 17,7 milliards (+32% en opérationnel, dont +14% en excluant les produits contre la Covid-19).



Par ailleurs, Pfizer se dit en voie de réaliser pour au moins 5,5 milliards de dollars d'économies de coûts nettes, dans le cadre de son programme annoncé précédemment, dont au moins quatre milliards d'ici la fin de 2024, et le reste d'ici fin 2027.





