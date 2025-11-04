 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 039,90
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer relève son objectif annuel de bénéfice par action dilué et ajusté
information fournie par AOF 04/11/2025 à 13:58

(AOF) - Pfizer a publié des résultats trimestriels en baisse, mais globalement encourageants. Au troisième trimestre, son bénéfice net a fondu de 21%, à 3,541 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté et dilué par action s’est installé à 0,87 dollar, contre 1,06 auparavant et des attentes à 0,66 dollar. Au niveau du chiffre d’affaires, il a atteint 16,654 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 16,8 milliards de dollars. Le laboratoire en a profité pour réviser certains de ses objectifs annuels.

Son bénéfice par action dilué et ajusté est désormais attendu entre 3 et 3,15 dollars, contre une précédente fourchette de 2,90 à 3,10 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PFIZER
24,690 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank