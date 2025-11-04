Pfizer relève son objectif annuel de bénéfice par action dilué et ajusté

(AOF) - Pfizer a publié des résultats trimestriels en baisse, mais globalement encourageants. Au troisième trimestre, son bénéfice net a fondu de 21%, à 3,541 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté et dilué par action s’est installé à 0,87 dollar, contre 1,06 auparavant et des attentes à 0,66 dollar. Au niveau du chiffre d’affaires, il a atteint 16,654 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 16,8 milliards de dollars. Le laboratoire en a profité pour réviser certains de ses objectifs annuels.

Son bénéfice par action dilué et ajusté est désormais attendu entre 3 et 3,15 dollars, contre une précédente fourchette de 2,90 à 3,10 dollars.

