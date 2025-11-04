Pfizer relève ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 1,66% à 25,07 $ avant le marché
** La société prévoit pour 2025 un bénéfice ajusté compris entre 3,00 et 3,15 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,90 à 3,10 dollars
** Le bénéfice ajusté par action de 87 cents au 3ème trimestre dépasse les estimations de 63 cents - données LSEG
** Chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 16,65 milliards de dollars contre 16,58 milliards de dollars estimés
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 7% depuis le début de l'année
