Pfizer relève ses prévisions de bénéfices annuels

4 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 1,66% à 25,07 $ avant le marché

** La société prévoit pour 2025 un bénéfice ajusté compris entre 3,00 et 3,15 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,90 à 3,10 dollars

** Le bénéfice ajusté par action de 87 cents au 3ème trimestre dépasse les estimations de 63 cents - données LSEG

** Chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 16,65 milliards de dollars contre 16,58 milliards de dollars estimés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 7% depuis le début de l'année