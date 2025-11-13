 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 281,83
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer réduit sa participation dans BioNTech, partenaire du vaccin COVID
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Pfizer Inc PFE.N a déclaré jeudi qu'il a vendu 54,7% de sa participation dans le fabricant de médicaments allemand BioNTech SE 22UAy.DE , plus de cinq ans après que les deux entreprises ont formé une alliance qui a donné lieu à un vaccin pour lutter contre la pandémie mortelle de COVID-19.

Il s'agit d'un changement stratégique après que Pfizer et BioNTech ont commencé leur partenariat en 2018, en collaborant sur le développement de vaccins antigrippaux à base d'ARNm.

Leur relation s'est intensifiée au début de l'année 2020, alors que la pandémie de COVID se développait, lorsque les deux entreprises ont uni leurs forces pour créer le premier vaccin à ARNm autorisé au monde pour la maladie respiratoire.

Le vaccin ARNm du partenariat, commercialisé sous le nom de Comirnaty, a généré des ventes annuelles de 37,8 milliards de dollars à son apogée en 2022.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
90,250 EUR XETRA -7,15%
PFIZER
25,805 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank