Pfizer réduit sa participation dans BioNTech, partenaire du vaccin COVID

Pfizer Inc PFE.N a déclaré jeudi qu'il a vendu 54,7% de sa participation dans le fabricant de médicaments allemand BioNTech SE 22UAy.DE , plus de cinq ans après que les deux entreprises ont formé une alliance qui a donné lieu à un vaccin pour lutter contre la pandémie mortelle de COVID-19.

Il s'agit d'un changement stratégique après que Pfizer et BioNTech ont commencé leur partenariat en 2018, en collaborant sur le développement de vaccins antigrippaux à base d'ARNm.

Leur relation s'est intensifiée au début de l'année 2020, alors que la pandémie de COVID se développait, lorsque les deux entreprises ont uni leurs forces pour créer le premier vaccin à ARNm autorisé au monde pour la maladie respiratoire.

Le vaccin ARNm du partenariat, commercialisé sous le nom de Comirnaty, a généré des ventes annuelles de 37,8 milliards de dollars à son apogée en 2022.