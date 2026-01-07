 Aller au contenu principal
Allemagne: le marché de l'emploi toujours morose en décembre
information fournie par Boursorama avec AFP 07/01/2026 à 11:53

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en décembre pour le neuvième mois d'affilée selon une estimation officielle publiée mercredi, reflétant le ralentissement économique de la première économie européenne depuis deux ans.

La ministre Barbel Bas et le chancelier Merz, à Berlin, le 9 octobre 2024 ( AFP / ODD ANDERSEN )

Le taux publié par l'Agence fédérale pour l'Emploi se maintient à 6,3% depuis mars.

Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 3.000 en décembre par rapport à novembre, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS).

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public allemand, on compte 2,908 millions de personnes sans emploi en décembre, soit 23.000 de plus qu'en novembre.

Ce chiffre reste en dessous du record de plus de 3 millions mesuré en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015 qui avait provoqué un appel aux réformes de la part des représentants de fédérations industrielles.

Sur l'ensemble de l'année 2025 en moyenne, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point par rapport à 2024. Cela s'explique par une demande de main-d'oeuvre "trop faible pour absorber l'offre croissante de travail" et par des profils de chômeurs ne correspondant souvent pas à la demande, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.

La ministre social-démocrate du Travail, Bärbel Bas, a affirmé dans un communiqué que son gouvernement avait "posé des jalons importants pour renforcer l'économie et préserver les emplois", évoquant notamment le plan d'investissement de 500 milliards d'euros pour les infrastructures vieillissantes adopté en mars.

Le directeur de la fédération du secteur en difficulté de la machine-outil (VDMA), Thilo Brodtmann, a quant à lui déploré "une incapacité politique" à mener "des réformes structurelles urgentes".

La crise économique a déjà coûté plus de 100.000 emplois à l'industrie allemande entre début 2024 et 2025, selon une analyse parue en juin du cabinet de conseil EY.

