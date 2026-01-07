Orsted porte plainte contre la suspension de son deuxième projet éolien aux Etats-Unis

Le danois Orsted, spécialisé dans l'énergie éolienne en mer, a annoncé mercredi intenter un recours contre la suspension de son parc en construction au large des côtes de New York, après une plainte similaire contre l'interruption de son autre projet américain.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

L'administration Trump a annoncé fin décembre suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis, évoquant des raisons de "sécurité nationale".

Le projet Sunrise Wind "subit un préjudice considérable du fait du maintien de l'ordonnance de suspension du bail. Par conséquent, une action en justice est nécessaire pour protéger les droits du projet", écrit le groupe dans un communiqué.

Sunrise Wind "a obtenu tous les permis locaux, régionaux et fédéraux requis, après plusieurs années d'examens approfondis", rappelle-t-il.

Le projet, qui est achevé à près de 45%, devait commencer à produire de l'électricité dès octobre 2026. Il doit approvisionner 600.000 logements en 2027 dans le cadre d'un contrat de 25 ans avec l'État de New York.

Orsted a intenté début janvier un recours similaire contre la suspension de son autre projet américain, Revolution Wind, au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre et quasi achevé. Il devait commencer à fournir de l'électricité en ce début d'année 2026.

Les accusant de tuer les oiseaux, les baleines et de "bousiller le paysage", Donald Trump a multiplié depuis son retour au pouvoir en janvier dernier les actions pour mettre un coup d'arrêt à l'industrie de l'éolien en mer.