Pfizer progresse à la suite d'un accord sur la fixation du prix des médicaments aux États-Unis

30 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 2,3 % à 24,40 $

** Le président américain Donald Trump annoncera un accord avec Pfizer pour vendre ses médicaments à des prix plus bas par le biais de Medicaid, rapporte le Washington Post , citant des sources

** La Maison Blanche et Pfizer n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année