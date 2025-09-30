 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 895,94
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer progresse à la suite d'un accord sur la fixation du prix des médicaments aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 2,3 % à 24,40 $

** Le président américain Donald Trump annoncera un accord avec Pfizer pour vendre ses médicaments à des prix plus bas par le biais de Medicaid, rapporte le Washington Post , citant des sources

** La Maison Blanche et Pfizer n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PFIZER
24,480 USD NYSE +2,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank