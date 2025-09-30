Pfizer progresse à la suite d'un accord sur la fixation du prix des médicaments aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 2,3 % à 24,40 $
** Le président américain Donald Trump annoncera un accord avec Pfizer pour vendre ses médicaments à des prix plus bas par le biais de Medicaid, rapporte le Washington Post , citant des sources
** La Maison Blanche et Pfizer n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters
** L'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année
