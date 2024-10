Pfizer profite de fortes ventes de Paxlovid et rehausse ses objectifs

(AOF) - Pfizer est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ses perspectives annuelles. Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un bénéfice par action (BPA) ajusté 2024 entre 2,75 et 2,95 dollars, contre 2,45 à 2,65 dollars précédemment. Les revenus sont attendus entre 61 et 64 milliards de dollars contre de 59,5 et 62,5 milliards de dollars auparavant. Au troisième trimestre le BPA ajusté est de 1,06 dollar contre 0,62 dollar attendu et une perte par action de 17 cents, un an plus tôt.

Les ventes de son anti-Covid19 Paxlovid ressortent à 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 456,40 millions de dollars attendus. Le chiffre d'affaires total a progressé de 32% sur un an à 17,7 milliards de dollars.

"Nous avons enregistré un autre trimestre de résultats solides alors que nous avons continué à exécuter avec discipline, à renforcer notre position commerciale et à faire progresser notre pipeline" a déclaré le CEO Albert Bourla.

