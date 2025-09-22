 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,63
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer proche d'acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour 7,3 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 08:33

Le logo de Pfizer est visible

Le logo de Pfizer est visible

Pfizer se rapproche d'un rachat potentiel à 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros) du développeur de médicaments amaigrissants Metsera, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources.

L'entreprise pharmaceutique américaine devrait acquérir Metsera, basée à New York, pour 47,50 dollars par action en espèces, selon de Financial Times.

L'annonce pourrait avoir lieu dès lundi, à moins que les négociations n'échouent, précise le quotidien britannique.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Pfizer et Metsera n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

L'offre représente une prime d'environ 42,5% par rapport au cours de clôture de Metsera, qui était de 33,32 dollars vendredi, ce qui correspond à une valeur de marché d'environ 3,5 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Les pourparlers en vue de l'acquisition de Metsera interviennent quelques mois seulement après les débuts fracassants de la société de biotechnologie sur le Nasdaq.

Metsera, fondée en 2022, développe des médicaments injectables et oraux pour traiter l'obésité.

Son principal candidat, le MET-097i, a montré une perte de poids moyenne de 11,3% chez les patients au cours d'un essai de phase intermédiaire, a déclaré la société en début d'année.

L'opération constitue la dernière tentative de Pfizer pour s'implanter sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, après plusieurs échecs dans le développement de ses propres médicaments pour la perte de poids.

(Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

METSERA
33,3200 USD NASDAQ -7,19%
PFIZER
24,030 USD NYSE -0,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans obtient un financement de 250 millions d'euros de la BEI
    information fournie par Zonebourse 22.09.2025 09:32 

    Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:30 

    Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite

  • Le logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, au Rexel Expo, au centre d'exposition de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans: Financement de €250 mlns de la BEI pour la RDI et les projets industriels
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:28 

    Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en petite baisse, la politique monétaire scrutée
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:25 

    Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank