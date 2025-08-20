Pfizer: poursuivi en Europe par Enanta pour violation de brevet
20/08/2025
La biotech basée dans le Massachusetts précise que cette procédure vise les activités de Pfizer dans les 18 pays de l'Union européenne actuellement membres de la juridiction.
Dans un communiqué, Enanta fait valoir que l'octroi du brevet européen n°265 par l'Office européen des brevets, intervenue aujourd'hui dans le Bulletin des brevets européens, repose en fait sur une demande déposée en juillet 2020, qui décrivait le fonctionnement des inhibiteurs de protéase du coronavirus développés par les chercheurs d'Enanta.
L'entreprise souligne que le brevet '265' constitue l'équivalent européen du brevet américain n°11,358,953, également au coeur d'un litige en cours entre Enanta et Pfizer aux États-Unis.
Conformément aux procédures de l'UPC, une audience sur l'action en contrefaçon devrait intervenir dans un délai de 12 mois, avec une décision rendue dans les semaines suivantes.
En cas de reconnaissance de la contrefaçon, une procédure ultérieure serait nécessaire pour évaluer les dommages.
L'UPC est une juridiction supranationale permettant aux titulaires de brevets unitaires et de brevets européens de mettre en oeuvre leurs brevets et aux tiers d'obtenir la révocation des brevets dans tous les Etats membres de l'Union ayant ratifié l'accord.
Le Paxlovid de Pfizer, une combinaison de deux antiviraux, lpour le traitement des adultes atteints d'une forme légère ou modérée de Covid présentant un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, notamment un risque d'hospitalisation ou de décès, avait été approuvé dès 2021 au Royaume-Uni.
A la Bourse de New York, l'action Pfizer avançait de 0,8% mercredi matin, tout comme le titre d'Enanta.
