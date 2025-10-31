Pfizer poursuit Metsera et Novo Nordisk pour violation de l'accord de fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pfizer PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre Metsera MTSR.O et Novo Nordisk
NOVOb.CO , les accusant d'avoir rompu un accord de fusion et d'avoir interféré avec l'opération.
