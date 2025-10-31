information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 21:41

Pfizer poursuit Metsera et Novo Nordisk pour violation de l'accord de fusion

Pfizer PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre Metsera MTSR.O et Novo Nordisk

NOVOb.CO , les accusant d'avoir rompu un accord de fusion et d'avoir interféré avec l'opération.