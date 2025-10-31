Pfizer poursuit Metsera et Novo Nordisk au sujet d'une offre concurrente de médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré vendredi qu'il avait intenté une action en justice contre Metsera MTSR.O et Novo Nordisk

NOVOb.CO , affirmant que Metsera avait violé ses obligations en matière d'accord de fusion en déclarant que l' offre de 8,5 milliards de dollars faite par le fabricant de médicaments danois sur pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité constituait une offre supérieure.

Pfizer a demandé au tribunal du Delaware où elle a déposé sa plainte d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher Metsera de résilier l'accord. L'action en justice n'était pas immédiatement disponible dans le système d'archivage électronique du tribunal.

Metsera a donné à Pfizer jusqu'à mardi pour relever son offre.

Pfizer a déclaré que l'offre de Novo constituait une tentative illégale de la part d'une société dominante sur le marché de contourner l'examen antitrust et comportait des risques réglementaires importants.

Cette action en justice intervient alors que Pfizer a reçu une autorisation antitrust anticipée pour son projet d'acquisition de Metsera, d'un montant de 7,3 milliards de dollars, de la part de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission). Celle-ci a accordé la fin anticipée de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino, plus d'une semaine avant la date limite du 7 novembre.

Pfizer, qui ne vend actuellement aucun médicament pour la perte de poids, tente de pénétrer le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide et devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.

L'entreprise a connu des revers dans le développement de ses propres traitements et cherche à compenser la baisse des recettes liées au COVID et l'expiration imminente des brevets.

Novo Nordisk, fabricant de Wegovy et d'Ozempic, cherche à regagner le terrain perdu face à Eli Lilly LLY.N , dont les médicaments Zepbound et Mounjaro ont donné de meilleurs résultats cliniques.

Le pipeline de Metsera comprend des thérapies expérimentales à base de GLP-1 et d'amyline qui, selon les analystes, pourraient générer un chiffre d'affaires maximal de 5 milliards de dollars.

Metsera et Novo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.