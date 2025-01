Pfizer paie plus de 59 millions de dollars dans une affaire de pots-de-vin

(AOF) - Le Département américain de la Justice annonce que Pfizer a accepté de payer plus de 59 millions de dollars au nom de sa filiale à 100%, Biohaven Pharmaceutical Holding Company pour clore une affaire de corruption. Avant son acquisition fin 2022, Biohaven aurait sciemment suscité la soumission de fausses demandes à Medicare et à d’autres programmes fédéraux de santé en versant des pots-de-vin (kickbacks) à des professionnels de santé pour les inciter à prescrire son médicament anti-migraine Nurtec ODT. Les faits se seraient produits entre 2020 et 2022.

Les rémunérations inappropriées auraient notamment pris la forme d'honoraires de conférencier et de repas dans des restaurants haut de gamme, précise le ministère de la Justice américain.

Biohaven aurait sélectionné certains professionnels de santé pour intégrer le bureau des conférenciers de Nurtec et leur avait proposé des prises de parole rémunérées afin de les inciter à prescrire Nurtec ODT. Certains prescripteurs ont assisté à plusieurs programmes sur le même sujet, certains programmes de conférenciers de Biohaven ont été suivis par des personnes n'ayant aucun besoin éducatif d'y assister, comme les conjoints, les membres de la famille ou les amis des conférenciers, ou des collègues de leur cabinet médical.

