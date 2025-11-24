Pfizer obtient le feu vert de la FDA pour un traitement du cancer de la vessie
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 15:25
Cette décision repose sur les résultats d'une étude de phase 3 qui ont montré une réduction de 60% du risque de récidive, progression ou décès, et de 50% du risque de mortalité par rapport à la chirurgie seule.
Selon Pfizer, cette combinaison devient le premier et unique traitement périopératoire approuvé démontrant un bénéfice significatif de survie, ouvrant la voie à un nouveau standard thérapeutique pour une population jusque-là sans alternative efficace.
