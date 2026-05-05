Pfizer mise sur de nouveaux médicaments contre l'obésité et le cancer pour renouer avec la croissance après 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les nouveaux lancements et les médicaments acquis compensent le recul des ventes lié à la COVID

* La prolongation du brevet de Vyndamax et la décision favorable de la Cour de justice de l'UE devraient stimuler la croissance après 2028

* Le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre ont dépassé les estimations grâce aux ventes soutenues d'Eliquis

(Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 6 à 8, 10 et 18, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 23) par Mariam Sunny et Christy Santhosh

Pfizer PFE.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à renouer avec une croissance plus forte après 2028, grâce aux médicaments contre l'obésité en cours de développement, à une prolongation du brevet de son médicament cardiaque Vyndamax et à une décision favorable de la justice européenne concernant son vaccin contre la COVID-19.

Le laboratoire pharmaceutique new-yorkais a également dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier trimestre, soutenu par la forte demande pour son anticoagulant Eliquis et les produits récemment acquis, alors qu'il fait face à des expirations de brevets imminentes et à un déclin des ventes de produits liés au COVID-19 dans un contexte de recommandations plus strictes concernant la vaccination aux États-Unis .

Bien que plusieurs médicaments en cours de développement « pourraient rendre la situation plus intéressante à terme », les investisseurs auront besoin de voir davantage de données cliniques et une réduction des risques liés à ces programmes avant que le sentiment ne s'améliore, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

POUSSE DANS LE DOMAINE DE L'OBÉSITÉ

Le premier médicament contre l'obésité de Pfizer, issu de son acquisition de Metsera pour 10 milliards de dollars , ne serait pas commercialisé avant 2028 s'il s'avérait efficace lors des essais.

“Nous disposons de capacités uniques en tant qu’entreprise pour réussir dans ce domaine, tant en termes de notre capacité à mobiliser les consommateurs que les patients de manière très différente”, a déclaré Aamir Malik, directeur commercial pour les États-Unis, à propos du marché de l’obésité, que certains analystes estiment à plus de 100 milliards de dollars par an pour la prochaine décennie.

Il a souligné que les équipes commerciales de Pfizer traitent déjà avec près de 60 % des médecins susceptibles de prescrire des médicaments contre l'obésité.

Le directeur général Albert Bourla a déclaré que Pfizer avait été surpris par “l'ampleur du marché international” après avoir pris connaissance du rapport trimestriel d'Eli Lilly

LLY.N , leader du marché des produits amaigrissants, la semaine dernière.

Lilly a annoncé des ventes de ses produits GLP-1 contre l'obésité et le diabète qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street , grâce à des volumes plus élevés sur tous les marchés, y compris à l'étranger.

Pfizer compte tirer parti de la croissance des marchés émergents tels que le Brésil et le Mexique, où le groupe dispose d'une forte présence dans les soins primaires.

Les résultats du premier trimestre de Pfizer ont été stimulés par des médicaments nouveaux et acquis, notamment le médicament anticancéreux Padcev et le traitement contre la migraine Nurtec ODT.

Geoff Meacham, analyste chez Citi, a déclaré que la croissance de 22 % des produits nouvellement lancés et acquis démontrait “la capacité du portefeuille commercial à compenser le déclin continu des ventes liées à la COVID”.

Le chiffre d'affaires total de 14,45 milliards de dollars pour le premier trimestre a dépassé les estimations de 13,79 milliards de dollars.

La société a réglé la semaine dernière des litiges en matière de brevets avec trois fabricants de médicaments génériques concernant le Vyndamax, retardant ainsi de manière effective l'arrivée sur le marché de copies moins chères jusqu'à la mi-2031.

M. Bourla a déclaré que ces accords pourraient modifier considérablement le profil de croissance de la société après 2028, ce qui lui donne confiance dans sa capacité à atteindre un taux de croissance annuel composé à un chiffre élevé sur une période de cinq ans à compter de 2029.

La décision de justice rendue le mois dernier concernant le COVID en Europe, qui oblige la Pologne et la Roumanie à accepter 1,9 milliard d'euros (2,22 milliards de dollars) de vaccins contre le COVID fabriqués par Pfizer et son partenaire BioNTech 22UAy.DE , sera également un atout.

Pfizer a annoncé mardi qu'il allait mettre au point un vaccin de nouvelle génération contre le pneumocoque destiné aux adultes, conçu pour protéger contre 35 souches de la bactérie, dont le développement clinique devrait débuter cette année.

RÉSULTATS MEILLEURS QUE PRÉVUS, MAIS PAS D'AUGMENTATION

La société a affiché un bénéfice ajusté de 75 cents par action, dépassant de 3 cents les estimations de Wall Street.

Malgré ces résultats légèrement supérieurs aux prévisions, Pfizer a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,80 à 3,00 dollars, et l'action a reculé de moins de 1 %.

“Ces résultats supérieurs aux prévisions renforcent la crédibilité de l'entreprise et devraient soutenir le cours à court terme... mais Pfizer reste une valeur catalyseur, et non une valeur de rendement”, a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC Capital.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer commercialise avec Bristol Myers Squibb BMY.N , se sont élevées à 2,17 milliards de dollars, contre des estimations de 1,76 milliard de dollars.

Vyndamax a généré 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre, un peu en deçà des attentes.

Les ventes du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty se sont élevées à 232 millions de dollars, en baisse de 59 % par rapport à l'année précédente et en deçà des prévisions de 434 millions de dollars.

(1 dollar = 0,8554 euro)