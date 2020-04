Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer maintient ses prévisions 2020 après un T1 meilleur que prévu Reuters • 28/04/2020 à 15:04









PFIZER MAINTIENT SES PRÉVISIONS 2020 APRÈS UN T1 MEILLEUR QUE PRÉVU (Reuters) - Pfizer a confirmé mardi ses prévisions pour 2020 après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes en raison de solides ventes de son traitement contre le cancer du sein Ibrance et de l'anticoagulant Eliquis. Le premier groupe pharmaceutique américain a également bénéficié de la demande pour son vaccin contre la pneumonie Prevnar, pour des produits anti-infectieux et pour des traitements utilisés chez des patients atteints de COVID-19. En avant-Bourse, l'action prenait 2,3% à 39,20 dollars à Wall Street. Pfizer a réitéré sa prévision d'un bénéfice annuel de 2,82 à 2,92 dollars par action en raison notamment d'une amélioration attendue de l'activité au second semestre. Le groupe américain a cependant mis en garde sur les résultats du deuxième trimestre car les restrictions de déplacements décidées pour freiner la propagation du coronavirus pèsent sur le renouvellement des ordonnances pour ses médicaments et ses vaccins. Au premier trimestre, le bénéfice net part du groupe a reculé à 3,40 milliards de dollars (3,12 milliards d'euros), ou 61 cents par action, contre 3,88 milliards de dollars (68 cents/action), un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il s'est établi a 80 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 73 cents, selon les données de Refinitiv. Le chiffre d'affaires a pour sa part baissé de 8,3% à 12,03 milliards de dollars, mais il est également supérieur au consensus qui était de 11,87 milliards de dollars. (Saumya Sibi Joseph et Vishwadha Chander à Bangalore; version française Claude Chendjou)

