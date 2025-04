Pfizer: extension d'indication pour le vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi que la Commission européenne avait homologué son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour l'immunisation des personnes adultes.



Le vaccin, qui était jusqu'ici indiqué pour les patients de plus de 60 ans, pourra désormais prescrit pour les individus âgés de 18 à 59 ans.



Le VRS est un virus respiratoire courant qui se manifeste par des symptômes semblables à ceux du rhume, mais qui peut s'avérer dangereux chez les populations plus vulnérables, en particulier en présence de maladies respiratoires ou cardiaques sous-jacentes.



L'autorisation de Bruxelles - qui fait suite à un avis positif déjà rendu par le CHMP - s'applique aux 27 pays de l'Union européenne, mais aussi à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.





