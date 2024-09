Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: étude positive pour la cachexie cancéreuse information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Pfizer présente des données positives d'une étude de phase 2 sur le ponsegromab chez des patients atteints de cachexie cancéreuse.



Les résultats seront présentés aujourd'hui sous la forme d'une présentation de dernière minute (LBA82) au congrès 2024 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et ont été publiés simultanément dans leNew England Journal of Medicine (NEJM).



L'étude a atteint le critère d'évaluation principal, à savoir le changement par rapport au départ du poids corporel pour le ponsegromab par rapport au placebo pour toutes les doses de ponsegromab testées, atteignant une augmentation moyenne de 5,6 % à la dose la plus élevée évaluée à 12 semaines. Le ponsegromab était généralement considéré comme sûr et bien toléré à toutes les doses.



À la dose la plus élevée évaluée, des améliorations ont été observées par rapport à l'inclusion dans les symptômes de l'appétit et de la cachexie, l'activité physique et la masse musculaire.



Sur la base des résultats positifs de la phase 2, les études permettant l'enregistrement commenceront en 2025.



' La cachexie est une affection courante chez les patients atteints de cancer, associée à une perte de poids, à un déclin fonctionnel et, en fin de compte, à de mauvais résultats. Malgré le nombre de personnes souffrant de cachexie, il n'y a pas d'options disponibles pour nous aider à traiter les patients ', a déclaré Jeffrey Crawford, M.D., professeur de recherche George Barth Geller au Duke Cancer Institute et chercheur principal.



'Cette étude nous a montré que ceux qui ont reçu du ponsegromab avaient une amélioration du poids corporel, de la masse musculaire, de la qualité de vie et de la fonction physique. Ces résultats offrent l'espoir qu'un traitement ciblé révolutionnaire est potentiellement à l'horizon pour nos patients'.





