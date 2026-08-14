Pfizer et Valneva annoncent l'acceptation pour revue de mise sur le marché par l'AME de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Valneva SE VLS.PA :
* PFIZER ET VALNEVA ANNONCENT L'ACCEPTATION POUR REVUE PAR L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DE LEUR CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME.
* DEMANDE REPOSE SUR L’EFFICACITÉ ENCOURAGEANTE DE PLUS DE 70 % OBSERVÉE DANS L’ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE 3
Texte original https://tinyurl.com/2m8eb84d Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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