Pfizer et Valneva annoncent l'acceptation pour revue de mise sur le marché par l'AME de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Valneva SE VLS.PA :

* PFIZER ET VALNEVA ANNONCENT L'ACCEPTATION POUR REVUE PAR L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DE LEUR CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME.

* DEMANDE REPOSE SUR L’EFFICACITÉ ENCOURAGEANTE DE PLUS DE 70 % OBSERVÉE DANS L’ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE 3

Texte original https://tinyurl.com/2m8eb84d Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA

(Rédaction de Gdansk)