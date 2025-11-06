Pfizer et Novo relèvent à nouveau les offres de Metsera dans le cadre de l'intensification de la bataille des médicaments contre l'obésité

Novo et Pfizer relèvent leurs offres jeudi pour Metsera

Pfizer et Metsera n'ont pas confirmé leurs offres, Novo se refuse à tout commentaire

Le marché des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie

par Sabrina Valle et Maggie Fick

La bataille entre Pfizer PFE.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O s'est intensifiée jeudiaprès une nouvelle série d'offres bonifiées.

Novo a relevé son offre pour la biotech américaine jeudi, quelques heures seulement après que Pfizer, basé à New York, ait égalé la précédente proposition de 10 milliards de dollars du fabricant danois mercredi soir, selon deux personnes familières avec le processus.

La lutte pour l'acquisition s'est transformée en une impasse juridique et stratégique , Novo cherchant à arracher les actifs de Metsera dans le domaine des médicaments contre l'obésité à l'emprise de Pfizer par le biais d'une structure d'accord compliquée qui a attiré l'attention des autorités de régulation.

Pfizer et Novo ont tous deux revu leurs offres à la hausse, sans que l'on connaisse le montant exact, selon des personnes proches du dossier. La guerre d'enchères a commencé en privé en janvier et est devenue publique la semaine dernière, lorsque Novo a fait une offre non sollicitée pour Metsera, contestant l'accord de 7,3 milliards de dollars de Pfizer annoncé en septembre.

Selon les archives publiques, au moins 16 offres distinctes ont été échangées entre les deux entreprises.

LE PRIX DU PIPELINE DE METSERA

La guerre des offres porte sur le pipeline de Metsera , qui comprend des traitements expérimentaux contre l'obésité qui, selon les analystes, pourraient valoir plusieurs milliards de dollars par an s'ils étaient approuvés. Son principal candidat-médicament est une injection mensuelle.

Novo tente de retrouver une position autrefois dominante sur le marché de plus en plus concurrentiel de la perte de poids, qu'elle a perdue au profit d'Eli Lilly LLY.N , tandis que Pfizer cherche à surmonter ses échecs passés et à entrer dans ce domaine très lucratif.

Selon des documents publics, la septième offre de Pfizer s'est alignée sur l'offre de 10 milliards de dollars de Novo, juste avant une date limite qui l'aurait écartée de la course. Novo a répondu jeudi.

Cette surenchère a été une aubaine pour les actionnaires de Metsera. Ses actions ont augmenté de plus de 13 % jeudi et de près de 50 % depuis que Novo a fait son offre publique non sollicitée la semaine dernière.

La dernière série d'offres fait suite à la décision d'un tribunal du Delaware, mercredi, de ne pas empêcher Metsera de se retirer de son accord avec Pfizer, et intervient alors que la Commission fédérale du commerce des États-Unis examine de près la structure d'acquisition en deux étapes de Novo.

Le Financial Times a d'abord rapporté que Novo avait une nouvelle fois relevé son offre après que Pfizer se soit aligné sur la sienne.

Metsera, Pfizer et Novo n'ont pas commenté l'annonce de ces nouvelles offres.

Certains analystes estiment que le marché des médicaments contre l'obésité atteindra 150 milliards de dollars au début de la prochaine décennie.

"Certains actifs valent vraiment la peine qu'on se batte pour eux", a déclaré Peter Kolchinsky, associé directeur de RA Capital, un important investisseur dans les entreprises de biotechnologie en phase de démarrage, et l'un des 20 principaux actionnaires de Metsera.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 1 %, tandis que Novo Nordisk a chuté de 3 % en Europe.