Pfizer: essai concluant dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que l'étude de phase 3, menée avec Astellas, a montré qu'Xtandi (enzalutamide) associé au leuprolide avait permis de prolonger significativement la survie globale chez les hommes atteints de cancer de la prostate hormono-sensible non métastatique à haut risque, comparé au placebo plus leuprolide.



Xtandi seul a présenté une tendance favorable sans atteindre la significativité. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été relevé.



Johanna Bendell, M.D., de Pfizer, précise que Xtandi est le seul inhibiteur du récepteur aux androgènes ayant démontré un bénéfice de survie à ce stade avancé de la maladie.



Déjà approuvé dans plus de 80 pays, Xtandi a profité à plus de 1,5 million de patients depuis 2012.

Les données complètes sur la survie seront présentées ultérieurement, indique le laboratoire.





Valeurs associées PFIZER 25,780 USD NYSE +0,90%