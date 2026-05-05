Pfizer en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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5 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Pfizer

PFE.N progresse de 1,7% à 26,74 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 75 cents par action au premier trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 72 cents par action- données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de PFE, à 14,45 milliards de dollars,dépasse les prévisions moyennes des analystes , qui s'élevaient à 13,79 milliards de dollars, grâce aux ventes soutenues de son anticoagulant Eliquis

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 5,7% depuis le début de l'année