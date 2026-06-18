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Pfizer en baisse alors que Denton s'apprête à quitter ses fonctions de directeur financier
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action Pfizer PFE.N recule de 1,6 % à 25,5 dollars en pré-ouverture

** La société annonce que son directeur financier, Dave Denton, quittera ses fonctions le 15 août pour occuper un poste dans le secteur des biens de consommation

** PFE nomme Cécile Guegan, vice-présidente senior des finances de sa division biopharmaceutique mondiale, au poste de directrice financière par intérim, à compter du 16 août

** Denton, qui a rejoint Pfizer en 2022 après avoir travaillé pour la chaîne de distribution Lowe's LOW.N , a supervisé des opérations majeures, notamment le rachat du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen et du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera

** À la dernière clôture, l'action PFE affichait une hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année

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PFIZER
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