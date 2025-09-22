Pfizer double ses efforts dans le domaine des traitements de perte de poids avec un rachat de Metsera pour un montant pouvant aller jusqu'à 7,3 milliards de dollars

(Ajoute des détails sur le pipeline de Metsera, des commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique, et met à jour les actions) par Mariam Sunny et Michael Erman

Pfizer PFE.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le développeur de médicaments Metsera MTSR.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements futurs, alors qu'il cherche à s'implanter sur le marché en pleine croissance du traitement de l'obésité.

Le marché mondial des médicaments contre l'obésité, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars au début des années 2030, est alimenté par l'adoption rapide des thérapies GLP-1 par des sociétés telles que Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N . Les fabricants de médicaments se lancent maintenant dans une course au développement de traitements de nouvelle génération, y compris des hormones qui peuvent aider les patients à perdre de la graisse tout en préservant leurs muscles.

Metsera apporte son portefeuille de médicaments expérimentaux contre l'obésité, dont les principaux sont le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline. Le MET-233i est évalué en monothérapie mensuelle et en association avec le MET-097i dans le cadre d'essais préliminaires.

Pfizer a déclaré que les données préliminaires sur le MET-233i ont montré un "profil potentiel de meilleur de sa catégorie".

Selon les analystes, la simplification des schémas posologiques pourrait donner à Pfizer un avantage sur le marché. David Risinger, analyste chez Leerink Partners, prévoit un chiffre d'affaires de pointe de plus de 5 milliards de dollars pour le pipeline de Metsera.

Les dirigeantes de Pfizer se sont dites confiantes dans l'efficacité de la posologie mensuelle du médicament de Metsera, car il reste suffisamment longtemps chez les patients pour que le profil des effets secondaires ne semble pas s'aggraver entre les doses.

"Un dosage mensuel bien toléré pourrait présenter d'énormes avantages, non seulement pour l'entretien, mais aussi pour la commodité et l'observance", a déclaré Chris Boshoff, directrice scientifique de Pfizer.

L'accord fait suite aux revers essuyés par Pfizer dans ses propres efforts de développement de la pilule amaigrissante danuglipron.

L'entreprise a abandonné le développement d'une version à prise unique du danuglipron en avril après qu'un patient de l'essai ait subi une lésion hépatique potentielle induite par le médicament, qui s'est résorbée après l'arrêt de la prise du médicament. Elle avait interrompu le développement d'une version biquotidienne à la fin de 2023 en raison de divers effets secondaires.

Pfizer paiera 47,50 dollars par action en espèces à Metsera, ce qui représente une prime d'environ 43 % par rapport au dernier cours de clôture de la société new-yorkaise.

Metsera est également en droit de recevoir un supplément de 22,50 dollars par action en fonction de la réalisation de certaines étapes de performance. Les actions de Metsera ont bondi de plus de 60 % pour atteindre 53,8 dollars, tandis que Pfizer a progressé d'environ 2 %.

La transaction devrait se conclure au quatrième trimestre 2025.