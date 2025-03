Pfizer: données encourageantes dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Pfizer et Arvinas ont annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 évaluant la monothérapie par vepdegestrant par rapport au fulvestrant chez les adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique positif aux récepteurs aux oestrogènes et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (ER+/HER2-).



L'essai a démontré une amélioration ' statistiquement et cliniquement significative ' de la survie sans progression (SSP) par rapport au fulvestrant.



'Ces données soutiennent le potentiel du vepdegestrant à donner aux patients dont les tumeurs abritent des mutations ESR1 un délai supplémentaire sans progression de la maladie, par rapport au fulvestrant', résume Megan O'Meara, directrice du développement chez Pfizer Oncology.







