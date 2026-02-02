Pfizer devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la chute des ventes de ses principaux médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - Les actions de Pfizer PFE.N en hausse de 0,2 % à 26,49 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture des marchés mardi ** En décembre, Pfizer a déclaré que les prochaines années seraient mouvementées, à commencer par 2026, en raison de la baisse des ventes de son vaccin et de son traitement COVID, des réductions de prix promises au gouvernement américain et de l'expiration de brevets sur des médicaments clés. Le fabricant de médicaments a prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street

** Le chiffre d'affaires de PFE devrait chuter de ~5% à ~16,95 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait chuter de 9,5% à 57 cents, contre 63 cents il y a un an

** Le chiffre d'affaires de PFE a répondu aux attentes six fois au cours des huit derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a dépassé les estimations à chaque fois au cours de la même période ** L'administration du président Donald Trump a conclu des accords avec PFE et d'autres sociétés pharmaceutiques qui réduiront les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les payeurs en espèces

** PFE est en hausse de ~6% par rapport à l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC , qui est en hausse de 0,2% sur la même période