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Pfizer dévoile des résultats positifs dans le vitiligo
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 15:30
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Pfizer a dévoilé jeudi les résultats positifs de deux études de phase 3 consacrées au Litfulo, un traitement du vitiligo, une maladie de la peau qui entraîne une dépigmentation de certaines zones cutanées sur le corps des patients.

Le laboratoire pharmaceutique américain indique que le Litfulo a atteint ses critères principaux combinés en permettant une repigmentation de la peau au bout de 52 semaines, en comparaison d'un placebo.

Le premier essai portait sur des patients âgés de 12 ans et plus, tandis que la seconde étude se concentrait uniquement sur les adultes.

Dans les deux cas, les doses testées (50 mg et 100 mg) ont montré une amélioration nettement supérieure et cliniquement significative par rapport au placebo s'agissant des deux critères d'évaluation principaux : l'indice de surface atteinte par le vitiligo (VASI) au niveau du visage et sur l'ensemble du corps.

Un médicament déjà approuvé dans l'alopécie

Le Litfulo a été autorisé en 2023 par l'agence américaine des médicaments (FDA) pour traiter les formes sévères de l'alopécie chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.

Pfizer prévoit de lancer en 2026 une étude dite "pivot" pour évaluer l'efficacité du Litfulo sur les formes modérées de cette même maladie.

La cause du vitiligo, qui se caractérise par une perte des mélanocytes de la peau, reste inconnue, mais des facteurs génétiques et auto-immuns sont probables. Les traitements habituels comprennent des corticostéroïdes topiques.

A Wall Street, le titre accusait un repli de 1,1% jeudi matin dans les cotations électroniques d'avant-Bourse.

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