Pfizer: des résultats positifs avec Merck dans le cancer de la vessie
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 12:16
Le groupe biopharmaceutique américain indique qu'un essai de phase 3 a démontré une 'amélioration cliniquement pertinente et statistiquement significative' de la survie sans évènements des patients traités, le critère principal de l'étude.
Deux objectifs secondaires, l'amélioration de la survie globale et la réponse pathologique complète (pCR), chez les patients atteints d'un cancer invasif de la vessie ne pouvant bénéficier d'une chimiothérapie, avant et après une opération en comparaison d'une chirurgie seule.
Avec plus de 614.000 nouveaux cas recensés chaque année, dont 30% sont invasifs sur le plan musculaire (MIBC), le cancer de la vessie est le neuvième cancer le plus fréquent dans le monde.
Le traitement de référence est habituellement une chimiothérapie à base de cisplatine, administrée avant l'opération, ce qui permet d'améliorer la survie des patients, mais jusqu'à la moitié des patients atteints de MIBC ne peuvent pas recevoir de cisplatine et disposent alors de peu d'options thérapeutiques, ce qui les oblige à être le plus souvent opérés sans traitement préalable.
Pour mémoire, Seagen - qui a été racheté par Pfizer en 2023 - avait conclu avec son partenaire japonais Astellas une entente de collaboration clinique avec Merck dans le but d'évaluer l'association de leurs produits respectifs, Padcev et Keytruda, dans une série de cancers.
