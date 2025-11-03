Pfizer dépose une deuxième plainte contre Metsera et Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer Inc PFE.N a déclaré lundi qu'il avait déposé une deuxième plainte contre son actionnaire majoritaire, Metsera MTSR.O , et Novo Nordisk NOVOb.CO devant un tribunal fédéral du Delaware, les accusant de comportement anticoncurrentiel.

Cette dernière action en justice fait suite à la contre-offre audacieuse et non sollicitée du fabricant danois Novo pour Metsera, basé aux États-Unis, surprenant Pfizer qui avait déjà conclu un accord avec Metsera évalué à environ 7,3 milliards de dollars.

Pfizer, qui ne vend actuellement aucun médicament pour la perte de poids, mise sur Metsera pour l'aider à pénétrer le marché de l'obésité, qui pèse 150 milliards de dollars, et pour compenser la baisse des recettes liées au COVID et l'expiration imminente des brevets.

Metsera travaille sur des thérapies expérimentales qui, selon les analystes, pourraient générer un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars,

Le fabricant américain de médicaments a déclaré que la proposition de Novo d'acquérir Metsera était une tentative de "capturer et tuer" un rival américain potentiel sur le marché à croissance rapide des médicaments GLP-1, où Novo occupe une position dominante avec ses traitements à succès pour la perte de poids et le diabète.

La plainte allègue également que les actionnaires majoritaires de Metsera, notamment Validae Health, Population Health Partners et ARCH Venture Funds XII et XIII, ont conspiré avec Novo et Metsera pour faire avancer le projet anticoncurrentiel.

Il s'agit de la deuxième action en justice intentée par Pfizer à l'encontre de ces sociétés en l'espace de quelques jours. Le vendredi , elle a demandé au tribunal du Delaware d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher Metsera de mettre fin à l'accord conclu entre les deux sociétés.

Metsera et Novo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.