Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices, la demande de médicaments plus anciens compensant la chute du COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les ventes de médicaments, les prévisions et le commentaire du directeur général)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquisayant permis de compenser la baisse des ventes de ses produits COVID.

Ces résultats positifsinterviennent alors que Pfizer fait face à une baisse de la demande pour ses produits COVID-19 et à l'expiration des brevets de plusieurs de ses médicaments plus anciens.

Pfizer a déjà prévenu des défis qu'elle envisage pour les prochaines années et a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à retrouver une croissance de son chiffre d'affaires avant 2029. L'entreprise mise sur le développement de nouveaux médicaments à succès, y compris des médicaments contre l'obésité acquis lors de récentes transactions, pour contribuer à cette reprise.

L'année dernière, le fabricant de médicaments a déboursé 10 milliards de dollars pour acquérir le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O , sortant victorieux d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO et s'assurant une place sur le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids.

"2026 sera une année importante, riche en catalyseurs clés, notamment en ce qui concerne le lancement d'une vingtaine d'études clés", a déclaré Albert Bourla, directeur général de l'entreprise.

L'entreprise vise une série d'approbations potentielles pour l'obésité en 2028.

LES MÉDICAMENTS PLUS ANCIENS FONT L'OBJET D'UNE FORTE DEMANDE

Pour le trimestre rapporté, la société a vu ses ventes augmenter à 17,56 milliards de dollars, en partie grâce à la forte demande pour son anticoagulant Eliquis et son vaccin contre le VRS Abrysvo. Les analystes s'attendaient à des ventes de 16,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes annuelles d'Abrysvo se sont élevées à 1,03 milliard de dollars, contre des estimations de 764,40 millions de dollars.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis se sont élevées à 2,02 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 2,1 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 66 cents par action, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 57 cents par action.

La société a réaffirmé ses prévisions pour 2026 et a déclaré que les prévisions reflètent l'impact défavorable anticipé de la tarification des médicaments de la nation la plus favorisée et de TrumpRx.