 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices, la demande de médicaments plus anciens compensant la chute du COVID
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les ventes de médicaments, les prévisions et le commentaire du directeur général)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquisayant permis de compenser la baisse des ventes de ses produits COVID.

Ces résultats positifsinterviennent alors que Pfizer fait face à une baisse de la demande pour ses produits COVID-19 et à l'expiration des brevets de plusieurs de ses médicaments plus anciens.

Pfizer a déjà prévenu des défis qu'elle envisage pour les prochaines années et a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à retrouver une croissance de son chiffre d'affaires avant 2029. L'entreprise mise sur le développement de nouveaux médicaments à succès, y compris des médicaments contre l'obésité acquis lors de récentes transactions, pour contribuer à cette reprise.

L'année dernière, le fabricant de médicaments a déboursé 10 milliards de dollars pour acquérir le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O , sortant victorieux d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO et s'assurant une place sur le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids.

"2026 sera une année importante, riche en catalyseurs clés, notamment en ce qui concerne le lancement d'une vingtaine d'études clés", a déclaré Albert Bourla, directeur général de l'entreprise.

L'entreprise vise une série d'approbations potentielles pour l'obésité en 2028.

LES MÉDICAMENTS PLUS ANCIENS FONT L'OBJET D'UNE FORTE DEMANDE

Pour le trimestre rapporté, la société a vu ses ventes augmenter à 17,56 milliards de dollars, en partie grâce à la forte demande pour son anticoagulant Eliquis et son vaccin contre le VRS Abrysvo. Les analystes s'attendaient à des ventes de 16,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes annuelles d'Abrysvo se sont élevées à 1,03 milliard de dollars, contre des estimations de 764,40 millions de dollars.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis se sont élevées à 2,02 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 2,1 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 66 cents par action, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 57 cents par action.

La société a réaffirmé ses prévisions pour 2026 et a déclaré que les prévisions reflètent l'impact défavorable anticipé de la tarification des médicaments de la nation la plus favorisée et de TrumpRx.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
26,660 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank