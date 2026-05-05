Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour ses médicaments plus anciens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, soutenu par une demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Padcev. Les ventes des produits COVID de Pfizer ont fortement chuté par rapport aux pics enregistrés pendant la pandémie, en raison d'une opposition de l'administration américaine et d'une faible demande aux États-Unis.

Le laboratoire pharmaceutique américain est également confronté à l'expiration imminente de brevets, notamment pour certains de ses autres médicaments les plus vendus, comme l'anticoagulant Eliquis et l'anticancéreux Ibrance.

Pfizer a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026.

Le laboratoire pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires total de 14,45 milliards de dollars pour le trimestre, contre une prévision moyenne des analystes de 13,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 75 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 72 cents par action.