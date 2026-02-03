Pfizer dépasse les attentes au T4 avec la forte demande de médicaments

Pfizer PFE.N a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre, la demande soutenue pour ses médicaments plus anciens, tels que l’anticoagulant Eliquis, ayant compensé le déclin des ventes de ses produits contre la COVID-19.

Ces résultats interviennent alors que le laboratoire américain doit faire face à la baisse de la demande pour ses traitements contre le coronavirus et aux prochaines expirations de brevets sur plusieurs de ses anciens médicaments, ouvrant la voie à l’arrivée de génériques moins chers.

Pfizer a déjà averti des défis anticipés sur les prochaines années et a indiqué ne pas s'attendre à revenir à une croissance de ses revenus avant 2029. Le groupe mise sur le développement de nouveaux médicaments phares, notamment des traitements contre l’obésité acquis lors d’accords récents, pour soutenir cette reprise.

L’an dernier, le laboratoire a dépensé 10 milliards de dollars pour acquérir le développeur de traitements contre l’obésité Metsera MTSR.O , remportant une âpre guerre d’enchères face à Novo Nordisk NOVOb.CO et s’assurant une position sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants.

"2026 sera une année importante, riche en catalyseurs clés, notamment avec le démarrage prévu d’environ 20 études pivots majeures", a déclaré le directeur général Albert Bourla.

Le groupe vise une série d’approbations potentielles de traitements contre l’obésité en 2028.

FORTE DEMANDE POUR LES MÉDICAMENTS PLUS ANCIENS

Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe a atteint 17,56 milliards de dollars (14,89 milliards d'euros), soutenu en partie par la forte demande pour son anticoagulant Eliquis et le vaccin contre le VRS Abrysvo. Les analystes tablaient en moyenne sur 16,95 milliards, selon des données compilées par LSEG.

Les ventes annuelles du vaccin Abrysvo se sont élevées à 1,03 milliard de dollars, contre des attentes de 764,40 millions de dollars.

Les ventes trimestrielles de l’anticoagulant Eliquis ont atteint 2,02 milliards de dollars, contre 2,1 milliards attendus par les analystes.

Le bénéfice par action (BPA) ajusté est ressorti à 0,66 dollar, contre 0,57 dollar attendu par les analystes selon les données LSEG.

Le groupe a réaffirmé ses prévisions pour 2026 et a précisé que celles-ci tiennent compte de l’impact défavorable anticipé de la tarification des médicaments au titre de la clause de la nation la plus favorisée (Most-Favored-Nation) et de TrumpRx.

