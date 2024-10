Pfizer dépasse les attentes au 3T grâce à demande anti-covid et relève ses objectifs

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le laboratoire américain Pfizer a publié mardi des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes du marché, profitant notamment d'une "forte demande" pour son traitement anti-covid Paxlovid ainsi que du lancement de nouveaux produits.

Entre juillet et septembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,70 milliards de dollars (+31%) et un bénéfice net de 4,46 milliards, contre une perte de 2,38 milliards un an plus tôt à cause d'une importante démarque de ses stocks de Paxlovid - à hauteur de 3,5 milliards de dollars -, sur fond de reflux de la pandémie.

Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé respectivement 14,92 milliards et 3,44 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ressort à 1,06 dollar contre une perte nette de 17 cents un an plus tôt. Le consensus attendait 61 cents.

Le géant pharmaceutique explique le bond de ses résultats trimestriels par les contributions du Paxlovid, le médicament pour traiter le Covid-19, ainsi que celles de plusieurs produits acquis et de récents lancements commerciaux.

Hors les traitements anti-covid (Paxlovid et le vaccin Cominarty), le chiffre d'affaires atteint 13,6 milliards de dollars (+14%).

Le groupe souligne, concernant Paxlovid, une "forte demande, en particulier aux Etats-Unis, du fait de la récente vague mondiale de Covid-19".

Il a procédé sur cette période à une livraison contractuelle d'un million de traitements pour le compte des stocks stratégiques des Etats-Unis, d'une valeur de 442 millions de dollars.

Albert Bourla, patron du groupe, a relevé dans un communiqué une "croissance exceptionnelle des produits d'oncologie" au cours du trimestre.

Dans ce contexte, Pfizer a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice: le chiffre d'affaires devrait se situer entre 61 et 64 milliards de dollars (entre 59,5 et 62,5 milliards auparavant) et son bénéfice net par action à données comparables être dans une fourchette de 2,75 à 2,95 dollars (2,45 à 2,65 dollars auparavant).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer progressait de 1,52%.