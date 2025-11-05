 Aller au contenu principal
Pfizer déclare avoir supprimé certaines conditions de son offre sur Metsera
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a supprimé certaines conditions à son offre de rachat de Metsera

MTSR.O pour tenter de contrer une offre rivale de 10 milliards de dollars de Novo Nordisk NOVOb.CO sur le développeur de médicaments contre l'obésité, a indiqué le géant pharmaceutique américain dans une lettre adressée mercredi à un juge du Delaware.

Pfizer demandera à un juge du Delaware, lors d'une audience mercredi, d'empêcher Metsera de mettre fin à leur accord de fusion en faveur de l'offre de Novo. Pfizer a déclaré avoir supprimé les conditions relatives à la vente directe d'actions et aux déclarations publiques de Metsera.

