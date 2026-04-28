Pfizer conclut des accords pour protéger son médicament cardiaque de la concurrence des génériques jusqu'en 2031

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur le procès au paragraphe 2, sur le chiffre d'affaires au paragraphe 3 et d'une citation d'analyste au paragraphe 6)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi avoir réglé des litiges en matière de brevets avec trois fabricants de médicaments génériques concernant son médicament cardiovasculaire à succès, le Vyndamax, prolongeant ainsi de fait la protection de son brevet jusqu'en 2031 et retardant l'arrivée sur le marché de copies moins chères.

Ces accords mettent fin aux poursuites pour contrefaçon de brevet engagées contre Dexcel Pharma, Hikma Pharmaceuticals

HIK.L et Cipla CIPL.NS devant le tribunal fédéral du Delaware concernant le médicament oral Vyndamax de Pfizer. Un procès concernant ce brevet avait débuté cette semaine.

Pfizer a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,4 milliards de dollars en 2025grâce au Vyndamax et aux médicaments associés, qui traitent une affection cardiaque grave appelée cardiomyopathie amyloïde à la transthyrétine (ATTR-CM).

Ces accords prolongent la protection par brevet américain du Vyndamax jusqu'au 1er juin 2031, sous réserve d'autres litiges en cours.

La société s'attendait auparavant à une forte baisse des revenus américains générés par ce médicament en 2029, mais prévoit désormais que les ventes resteront relativement stables de 2028 à mi-2031.

Chris Schott, analyste chez JP Morgan, a déclaré dans une note de recherche qu'au vu des autres expirations de brevets imminentes du laboratoire pharmaceutique, qui concernent notamment certains de ses autres médicaments les plus vendus comme l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Ibrance, cet accord “devrait lisser le profil de bénéfices de la société à la fin des années 2020 et donner à Pfizer un délai supplémentaire pour le développement de son pipeline”.

L'action Pfizer était en légère hausse en fin de matinée .