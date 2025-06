Pfizer: collaboration approfondie avec XtalPi dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - XtalPi a annoncé lundi l'extension de sa collaboration avec le géant pharmaceutique Pfizer , avec l'objectif de combiner les méthodes avancées de modélisation physique avec la puissance de l'intelligence artificielle (IA) en vue d'optimiser la découverte de petites molécules.



Déjà partenaires depuis plusieurs années, les deux entreprises ont désormais l'intention de développer une plateforme améliorée capable de mieux explorer le portefeuille chimique croissant de Pfizer.



Leur ambition est de créer des outils prédictifs plus précis et plus rapide de faciliter ainsi l'identification de candidats-médicaments prometteurs.



Dans une publication conjointe parue en 2024, XtalPi et Pfizer avaient présenté les résultats de leur première génération du modèle XtalPi Force Field (XFF), capable de prédire avec une grande précision la géométrie des petites molécules au niveau de la mécanique quantique.



Le modèle avait également démontré des performances fiables dans le calcul de l'affinité de liaison via la méthode de perturbation de l'énergie libre (FEP).





