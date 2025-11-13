 Aller au contenu principal
Pfizer cède sa participation dans BioNTech, des années après l'alliance qui a produit le vaccin à succès contre la COVID
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer Inc PFE.N a annoncé jeudi qu'il vendrait 54,7% de sa participation dans le fabricant allemand de médicaments BioNTech SE 22UAy.DE , plus de cinq ans après que les deux entreprises ont formé une alliance qui a produit un vaccin pour lutter contre la pandémie mortelle de COVID-19.

BIONTECH SP ADS
90,250 EUR XETRA -7,15%
PFIZER
25,805 USD NYSE -0,27%
