Pfizer cède sa participation dans BioNTech, des années après l'alliance qui a produit le vaccin à succès contre la COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer Inc PFE.N a annoncé jeudi qu'il vendrait 54,7% de sa participation dans le fabricant allemand de médicaments BioNTech SE 22UAy.DE , plus de cinq ans après que les deux entreprises ont formé une alliance qui a produit un vaccin pour lutter contre la pandémie mortelle de COVID-19.