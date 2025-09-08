Pfizer/BioNTech : données positives pour le vaccin contre la Covid-19

(AOF) - Pfizer et BioNTech ont dévoilé les premiers résultats positifs d’un essai clinique de phase 3 en cours, évaluant la sécurité, la tolérance et l’immunogénicité d’une dose de 30 µg de son vaccin contre la Covid-19. Ce dernier est adapté à la souche LP.8.1 chez les adultes de 65 ans et plus et chez les adultes de 18 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente augmentant le risque de Covid-19 grave. Les données publiées révèlent une augmentation significative des anticorps neutralisants dirigés contre la souche LP.8.1 du SARS-CoV-2 après la vaccination.
Valeurs associées
|112,4600 USD
|NASDAQ
|0,00%
|24,890 USD
|NYSE
|0,00%
