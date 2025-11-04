 Aller au contenu principal
Pfizer: baisse des résultats au 3T, plombés par les traitements anti-Covid
04/11/2025

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé mardi des résultats en baisse au troisième trimestre, privés de la manne des traitements anti-Covid du fait du reflux continu des hospitalisations mais aussi des nouvelles recommandations vaccinales du gouvernement américain.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Pour autant, cette trajectoire avait été anticipée par les analystes et le groupe a confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel et relevé sa prévision pour 2025 de bénéfice net par action à données comparables - référence pour les marchés.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a reculé de 6%, à 16,65 milliards de dollars, et le bénéfice net de 21%, à 3,54 milliards, creusé par des dépenses exceptionnelles dans la recherche et le développement d'environ 1,39 milliard de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 16,51 et 3,64 milliards de dollars.

Hors les traitements anti-Covid (médicament Paxlovid et vaccin Cominarty), l'activité du groupe a progressé de 4%.

Dilué par action et à données comparables, le bénéfice net ressort à 87 cents, contre 1,06 dollar sur la même période de 2024. Le consensus tablait sur 63 cents.

Pour l'exercice 2025, Pfizer a maintenu sa prévision de chiffre d'affaires visé entre 61 et 64 milliards de dollars - consensus à 62,84 milliards avant la publication de mardi - et a légèrement relevé celle du bénéfice net hors éléments exceptionnels (3 à 3,15 dollars, contre 2,90 à 3,10 dollars auparavant).

Il précise que ces prévisions intègrent l'impact des droits de douane, tels qu'ils sont appliqués actuellement, sur les importations chinoises, canadiennes et mexicaines.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer reculait de 0,89%.

Par ailleurs, concernant son projet d'acquisition de la biotech Metsera, Pfizer a précisé avoir reçu un accord préliminaire de l'autorité américaine de la concurrence (FTC).

Mais le groupe américain est désormais empêtré dans des poursuites en justice - au civil depuis vendredi et devant la FTC depuis lundi - contre son concurrent danois Novo Nordisk et Metsera, spécialiste des traitements anti-obésité.

En effet, Novo Nordisk (médicaments Ozempic et Wegovy) a créé la surprise jeudi en annonçant une contre-offre non sollicitée sur Metsera, valorisée 6 milliards de dollars, avec la possibilité de porter, sous certaines conditions, le prix d'acquisition à 9 milliards.

C'est mieux que les 4,9 milliards proposés par Pfizer et acceptés en septembre par Metsera.

Mais la biotech a fait savoir dès jeudi que les termes de son accord avec Pfizer prévoyaient que le groupe américain bénéficiait d'un délai de quatre jours pour relever son offre.

PFIZER
24,690 USD NYSE 0,00%

