Pfizer avertit sur son C.A. 2025 et livre des prévisions prudentes pour 2026
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:31
Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe biopharmaceutique dit prévoir un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars sur l'exercice qui s'achèvera dans moins de deux semaines, un objectif légèrement inférieur au point médian de l'intervalle de 61 à 64 milliards de dollars qui avait été dévoilé le 4 novembre dernier à l'occasion de la publication des résultats de 3ème trimestre.
Il se situe également en-dessous de la moyenne de 62,5 milliards de dollars visée par le marché.
L'entreprise explique que ses ventes annuelles de produits contre le Covid, comme le vaccin Comirnaty et l'antiviral Paxlovid, devraient être inférieures de 1,5 milliard de dollars à ses projections, tandis que ses pertes d'exclusivité sur certains médicaments devraient également impacter son C.A. annuel à hauteur de 1,5 milliard.
Pour 2026, le laboratoire indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, pour un bénéfice par action (BPA) dilué allant de 2,80 et 3 dollars.
A titre de comparaison, les analystes anticipent actuellement, au titre du prochain exercice, un chiffre d'affaires de 61,7 milliards de dollars pour un BPA de 3,06 dollars.
Après avoir progressé de 0,7% dans le sillage de ces annonces, l'action Pfizer ne progressait plus que de 0,1% mardi matin en cotations avant-Bourse.
