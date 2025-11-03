Pfizer accuse Novo Nordisk de complot anticoncurrentiel pour bloquer l'accord sur Metsera dans une action en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action en justice allège que la période de clôture de 30 mois de Novo bloquerait le médicament contre l'obésité de Metsera

Metsera affirme que Pfizer utilise le contentieux pour faire baisser le prix de son offre

Novo insiste sur le fait que son offre est conforme aux conditions de la fusion

(Ajout des commentaires de Metsera et de Novo dans les paragraphes 3 à 5) par Sabrina Valle, Mrinalika Roy et Tom Hals

Pfizer PFE.N a déposé lundi une plainte antitrust accusant le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO d'avoir structuré son offre de 9 milliards de dollars sur la société de biotechnologie Metsera

MTSR.O de manière à retarder, et non à conclure, l'opération, une tactique destinée, selon lui, à supprimer la concurrence dans le domaine des médicaments contre l'obésité. Pfizer a accepté de payer jusqu'à 7,3 milliards de dollars pour Metsera en septembre. La semaine dernière, après que le principal investisseur de Novo a pris le contrôle de son conseil d'administration, la société a lancé une offre rivale que Metsera - sa septième depuis janvier - a déclarée supérieure à celle de Pfizer. Elle a donné à Pfizer jusqu'à mardi pour présenter une offre plus élevée. Le conseil d'administration de Metsera a déposé lundi une lettre auprès du tribunal du Delaware pour demander au juge de rejeter la demande d'audience de Pfizer concernant une ordonnance restrictive temporaire visant à bloquer l'offre de Novo. Metsera a accusé Pfizer d'avoir joué avec le calendrier en n'intentant pas de procès plus tôt, lorsqu'elle a eu connaissance de l'offre de Novo le 25 octobre. Metsera a déclaré que la dernière action en justice était une tentative de Pfizer de faire baisser le prix de son offre. Dans un communiqué, la société a déclaré que son conseil d'administration restait déterminé à protéger les intérêts des actionnaires et des patients et a qualifié les allégations de Pfizer de "non-sens", ajoutant qu'elle répondrait à ces allégations devant les tribunaux.

Novo a déclaré lundi que sa proposition était convaincante et dépassait celle de Pfizer. "Nous avons respecté scrupuleusement toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion de Pfizer et nous sommes convaincus que les faits et la loi sont de notre côté", a déclaré Novo dans un communiqué.

Metsera développe un nouveau médicament contre l'obésité qui permettrait des injections mensuelles au lieu des injections hebdomadaires requises pour le très populaire Wegovy de Novo et les Zepbound et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N .

Pfizer, qui ne vend actuellement aucun médicament pour la perte de poids, mise sur Metsera pour l'aider à pénétrer un marché de l'obésité qui, selon certains analystes, pourrait bientôt atteindre 150 milliards de dollars par an et compenser la baisse des revenus liés au COVID et l'expiration imminente des brevets.

Metsera travaille sur des thérapies expérimentales qui, selon les analystes, pourraient générer un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars.

PFIZER AFFIRME QUE NOVO VISE À RETARDER LA CONCURRENCE

La seconde plainte de Pfizer, déposée lundi devant le tribunal de district du Delaware, allège que Novo Nordisk utilise une "date butoir" de 30 mois - la période avant laquelle l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la fusion - pour retarder l'entrée de Metsera sur le marché des médicaments contre l'obésité qui ciblent la protéine GLP-1, actuellement dominé par Novo et Lilly.

Pfizer a déclaré que son propre accord avec Metsera était assorti d'un délai de neuf mois et qu'il avait bénéficié d'une clôture anticipée de l'examen antitrust le 31 octobre.

Le tribunal du Delaware devrait désigner un juge pour s'occuper de l'affaire de Pfizer dans le courant de la journée de lundi, et une audience sur la demande d'ordonnance restrictive temporaire de l'entreprise devrait avoir lieu mardi, a déclaré à Reuters une personne au fait de l'affaire, ajoutant que le tribunal se prononce généralement lors de ces audiences ou peu de temps après. Pfizer affirme que l'offre de Novo Nordisk n'est pas une véritable tentative d'acquisition mais une manœuvre stratégique visant à empêcher Metsera de faire progresser ses médicaments en cours de développement et à préserver les parts de marché de Wegovy et d'Ozempic. Novo est accusée d'offrir aux actionnaires de Metsera 6,5 milliards de dollars d'avance - avant l'examen réglementaire - et de lier l'entreprise à des clauses restrictives qui retardent ou empêchent les progrès cliniques. Alors que les investisseurs pourraient tirer des bénéfices immédiats d'un accord, Pfizer prévient que Novo pourrait utiliser la période intérimaire pour bloquer le financement, restreindre l'embauche et bloquer les essais cliniques pour les médicaments candidats contre l'obésité de Metsera. "Il est clair qu'il y a quelque chose de pourri dans l'État du Danemark", écrit Pfizer dans sa plainte - une référence à Hamlet de Shakespeare qui souligne l'opinion de l'entreprise sur les motivations de Novo à la suite d'une récente purge du conseil d'administration par son actionnaire de contrôle.

Vendredi, Pfizer a demandé au tribunal du Delaware d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher Metsera de mettre fin à l'accord entre les deux sociétés.

Dans sa lettre de lundi, Metsera a exhorté le tribunal à rejeter la demande de Pfizer de tenir une audience mardi, en faisant valoir que Pfizer pourrait augmenter son offre et ensuite poursuivre le litige, ou augmenter son offre après la date limite de mardi.