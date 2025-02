Pfizer: accord de collaboration avec Summit Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Summit Therapeutics a annoncé lundi qu'il allait s'associer à Pfizer dans le cadre d'études cliniques associant son anticorps ivonescimab à plusieurs anticorps conjugués développés par le géant américain de la santé.



Le groupe pharmaceutique basé en Floride indique que ces essais, qui doivent démarrer au milieu de l'année, porteront sur le traitement de plusieurs tumeurs solides.



Il est précisé que Summit et Pfizer conserveront la propriété intellectuelle des produits devant faire l'objet de ces tests.



Summit prévoit de détailler les caractéristiques des études dans un avenir proche.





