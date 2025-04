Pfizer: 1er trimestre solide, optimisme pour l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - Pfizer a dévoilé mardi des résultats de premier trimestre meilleurs que prévu et indiqué s'attendre à un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette de ses prévisions.



Le géant pharmaceutique américain a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 2,97 milliards de dollars, soit 0,52 dollar par action, contre 3,11 milliards, ou 0,55 dollar par titre, un an plus tôt.



Hors exceptionnels, son profit atteint 0,92 dollar l'action, bien au-dessus du consensus qui visait 0,57 dollar.



Son chiffre d'affaires s'est replié de 8% à 13,7 milliards de dollars, au-dessus du consensus qui l'anticipait à 13,5 milliards.



Le groupe new-yorkais - qui se dit bien parti pour générer plus de 4,5 milliards de dollars d'économies cette année - ajoute prévoir plus de trois milliards de dollars de réductions de coûts d'ici à la fin 2027 via la simplification de ses procédés et le recours à des outils numériques.



Il ajoute se diriger vers un BPA annuel se situant dans le haut de la fourchette allant de 2,80 à trois dollars qu'il s'était donnée comme objectif pour 2025, tout en confirmant son estimation d'un chiffre d'affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars.



La société précise néanmoins que ces chiffres ne tiennent pas compte d'une éventuelle évolution future des droits de douane et de la politique commerciale américaine, qu'elle estime ne pas être en mesure d'anticiper à ce stade.



Le titre était attendu en hausse de 0,7% à Wall Street mardi matin dans le sillage de cette publication.





