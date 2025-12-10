Peut-être que Donald Trump et les Républicains ne sont plus en colère contre les fonds indiciels : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, correspondant de Reuters. Cette chronique fait partie de la lettre d'information de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici: https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-finance/) par Ross Kerber

10 décembre - Les cadres financiers et les dirigeants d'entreprise pourraient bientôt savoir si le président américain Donald Trump poursuivra la croisade républicaine contre les fonds indiciels géants. Le mois dernier, les groupes commerciaux de Washington s'attendaient à ce que la Maison Blanche publie un décret qui pourrait remodeler la gouvernance d'entreprise en imposant de nouvelles limites aux conseillers en vote par procuration et aux grands fonds indiciels passifs. Les républicains ont déclaré que les "trois grandes" sociétés passives - BlackRock, BLK.N Vanguard et State Street STT.N - "utilisent le pouvoir de vote des actionnaires pour promouvoir un programme politique libéral", selon un rapport de 2022 du personnel républicain de la commission bancaire du Sénat.

Mais les votes des sociétés de fonds ont évolué pour devenir plus favorables à la gestion depuis 2022. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les vieilles critiques des républicains à l'égard des fonds indiciels sont toujours d'actualité. Interrogé sur un éventuel décret, un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d'anonymat, a déclaré mardi que "jusqu'à ce que la Maison Blanche l'annonce officiellement, les discussions sur d'éventuels décrets sont purement spéculatives."

La situation a poussé les spécialistes de la gouvernance d'entreprise à lire les feuilles de thé.

"Malgré les rumeurs, la plupart des gens estiment qu'il y a peu de chances que quelque chose de vraiment radical se produise avec un décret (EO) en ce qui concerne le vote des fonds indiciels", a déclaré Jessica Wirth Strine, associée directrice de la société de conseil aux actionnaires Jasper Street. Elle et d'autres affirment que la diminution de l'influence des fonds indiciels donnerait plus de pouvoir aux activistes environnementaux, sociaux et aux actionnaires traditionnels. "Nous reconnaissons tous qu'il serait étrange de priver les investisseurs les plus importants et les plus favorables aux entreprises de leurs droits en matière de gouvernance", a-t-elle déclaré.

LES NOUVEAUX FAISEURS DE ROI En utilisant des frais peu élevés pour attirer 31 000 milliards de dollars sous gestion, les trois grands se sont imposés comme les faiseurs de roi lors des assemblées annuelles d'actionnaires. Ils figurent parmi les principaux investisseurs de la plupart des entreprises du S&P 500 et influencent des questions telles que le choix des administrateurs à élire ou la manière dont une entreprise rend compte de ses émissions de carbone.

À partir de 2020 environ, , les grands fonds ont soutenu davantage de résolutions d'actionnaires axées sur l'environnement et la société, sous l'impulsion du mouvement Black Lives Matter et des efforts visant à atténuer le changement climatique. Les sénateurs républicains, menés par Dan Sullivan de l'Alaska, qui ont déclaré que les Big Three réduisaient les investissements dans l'énergie, y compris dans les communautés indigènes de son État, ont réagi en introduisant la loi INDEX pour que les fonds transmettent les préférences de vote à leurs propres clients investisseurs. Le projet de loi n'a pas été adopté mais a été réintroduit. Mardi, Dan Sullivan a écrit sur Facebook: "Je félicite l'administration Trump d'envisager à nouveau des politiques, comme la loi INDEX que j'ai déjà présentée, pour remédier à cette distorsion massive du marché."

Alors que les attaques se sont multipliées de la part des sceptiques des causes environnementales et sociales, les votes critiques des trois grands ont fortement chuté de 2022 à cette année, condamnant de nombreuses résolutions . Vanguard, par exemple, n'a soutenu aucune résolution de ce type cette année et BlackRock n'en a soutenu que 2 %, selon leurs rapports. Les sociétés de fonds affirment qu'elles ont réagi sur la base des mérites des nouvelles propositions, après que de nombreuses entreprises ont procédé à des changements. Elles ont également introduit des programmes de vote " pass-through " comme le souhaite Sullivan, bien que ces programmes restent limités pour des raisons techniques.

LES ALLIÉS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION Les trois grands sont également devenus les amis des directeurs généraux confrontés à des fonds activistes qui cherchent à remplacer les administrateurs dans le cadre de courses aux procurations très médiatisées. Prenons l'exemple de l'une des plus grandes batailles de l'année au sein du conseil d'administration de Phillips 66 PSX.N en mai. L'entreprise et le fonds activiste Elliott Investment Management ont chacun obtenu deux sièges après une campagne acharnée au cours de laquelle Elliott a poussé à la vente d'actifs et la direction a défendu sa stratégie.

Les trois grands contrôlaient environ un tiers de l'ensemble des votes exprimés, et les informations communiquées montrent qu'ils ont chacun soutenu les quatre candidats de Phillips 66. Sans les votes des Big Three, les candidats activistes auraient tous gagné. James Copland, membre du groupe de réflexion conservateur Manhattan Institute, a suggéré qu'un décret exige des fonds passifs qu'ils "votent en miroir" les bulletins déposés par les investisseurs actifs, ce qui réduirait l'influence des trois grands.

Malgré leurs récentes prises de position en faveur de la gestion, James Copland a déclaré qu'il espérait toujours de nouvelles restrictions sur le vote des fonds indiciels. "Rien ne les empêche de revenir sur leur vote une fois que les vents politiques auront tourné", a-t-il déclaré. State Street s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de Vanguard a fait référence à une lettre que la société a envoyée aux régulateurs bancaires l'année dernière, dans laquelle la société de fonds de Pennsylvanie plaidait en faveur d'une norme unique de "passivité" pour les fonds indiciels et déclarait qu'elle avait l'intention de continuer à étendre son programme de vote Investor Choice. Un porte-parole de BlackRock a refusé de commenter les remarques faites par le directeur général Larry Fink lors d'une conférence du New York Times DealBook la semaine dernière , où il a déclaré que limiter le vote de ses fonds ne ferait que renforcer le pouvoir des autres investisseurs. "Je peux vous dire que presque tous les directeurs généraux qui abordent cette question avec BlackRock sont effrayés par ce résultat", a déclaré Larry Fink.